Roofverdachte bij aanhouding neergeschoten door RBTP

Een roofverdachte is donderdagavond door het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) neergeschoten bij zijn aanhouding in Paramaribo-Noord. Hij is per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Waterkant verneemt dat twee mannen van 19 om 25 jaar in verband werden gebracht met een beroving van een vrouw voor een bar aan de Jozef Israelstraat.

De mannen werden donderdagavond door RBTP in beeld gebracht. Bij het zien van de politie sloeg een van de verdachten op de vlucht.

Waarschuwingsschoten brachten de verdachte niet op andere gedachten, waarna er gericht op hem werd geschoten.

De compaan is in de boeien geslagen en afgevoerd naar het bureau. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.