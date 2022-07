President Santokhi: Van de maand reshuffling ministers, rvc’s en andere hoge functies

President Chandrikapersad Santokhi heeft besloten in dialoog te treden met vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk om het proces van reshuffling dat reeds gestart was, te hervatten. Het staatshoofd zegt dat er van de maand reshuffling plaatsvindt van ministers, raden van commissarissen (rvc’s) en andere hoge functies in Suriname.

De vp is woensdag op de soundtruck van de actievoerders geklommen en heeft de menigte toegesproken. Hij beloofde daarbij dat zijn broer Leo Brunswijk, verschillende functies zal neerleggen zoals door de actievoerders geëist werd.

De aanwezigen scandeerden ook “pur’ a stekker”. Ze gaven aan dat Brunswijk in staat is en de macht heeft om de samenwerking met de VHP te stoppen en de regering naar huis te sturen. De vp ging niet direct daarop in.

Het staatshoofd heeft een handreiking gedaan voor dialoog met een afvaardiging van de leiders van Organic Movement om een tijdlijn af te spreken om brandende zaken aan te pakken. Daarvoor eist de organisatie dat de president eerst twee of drie van de onderstaande eisen inwilligt.

1. Dat u per direct de friends en family benoemingen, van uw totale regering, waaronder ook die van de First Lady, Leo Brunswijk en alle andere dubbele en dubieuze benoemingen, zoals Maaltie Sardjoe etc binnen 48 uur na heden worden teruggedraaid;

2. Dat u per direct de samenleving uitlegt hoe de brandstofprijs tot aan de pomp tot stand komt en waarom de samenleving continue te maken heeft met verhogingen, terwijl wereldwijd de prijzen zijn gekelderd;

3. Dat er per direct een duurzame oplossing komt voor de zorgsector om adequate medische zorg te garanderen zoals neonatale zorg, Bazo kaarten problematiek, beter betalen zorgpersoneel om brain drain tegen te gaan en importeren van specialisten uit Caricom of Cuba om de opengevallen plekken te dichten;

4. Dat per direct het verpleegkundig personeel over hun de Covid-vergoeding kan beschikken.

5. Dat per direct het besluit neemt om de minister van Financiën & Planning op non-actief stelt, omdat u met uw handelingen, de samenleving in verwarring brengt en u ons het signaal geeft dat u een deel van “uw kinderen” een andere behandeling geeft, niet alleen, maar dat u ook de “andere kinderen” in de gelegenheid stelt om simultaan met een strafrechtelijk onderzoek, een intern onderzoek te laten instellen. Doelende op de minister van Financiën en ex-minister Pokie. En indien u het niet door heeft vanwege uw drukke werkzaamheden, willen wij u erop attenderen dat dit voor polarisatie heeft gezorgd.

6. Dat de samenleving er recht op heeft te weten wat er concrete is gebeurd in de case van de Hakrinbankdirecteur. Vrouwen voelen zich nu hiermee aan de grieven van mannen op de werkvloer overgelaten, dus eisen we dat het Openbaar Ministerie exact uitlegt, waarop zijn bevindingen zijn gebaseerd om tot de conclusie te komen dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd. In dat kader eisen wij van het Parlement dat de ‘Wet Sexueel Molest’ binnen een week op de agenda wordt geplaatst ter behandeling.

7. Dat het generaal pardon in de houtsector per direct wordt ingetrokken want hiermee bevorderd u corruptie en chaos.

8. We eisen duidelijkheid en transparantie als het gaat om het CBvS schandaal.

9. We eisen per direct verlaging van de EBS tarieven.

10. We eisen per direct een financiële influx voor het onderwijs zodat er middelen worden vrij gemaakt om goed onderwijs te bieden.

11. We willen weten waarom u heer president ten faveure van de handelaren, maatregelen neemt, die hen beschermd in plaats dat u de kant van het volk kiest om ons te beschermen tegen de stijgende woeker winsten!