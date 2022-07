Gezin van vier dakloos door woningbrand te plantage Laarwijk

Woensdagmiddag is er brand uitgebroken in twee woningen te plantage Laarwijk in Suriname. Het gaat om een kleine houten woning en een stenen woning, die geheel zijn afgebrand.

Volgens de heer des huizes S.M. was zijn 21-jarige zoon ten tijde van de brand alleen thuis. Hij sliep op dat moment. Plotseling schrok hij wakker, doordat het plafond in elkaar zakte. Hij liep hierdoor brandwonden op aan zijn rug. Ook klaagde hij van pijn aan zijn nek, omdat het plafond op zijn nek terechtkwam.

S.M. woont al 35 jaar in Laarwijk. Hij had eerst een houten woning gebouwd en later bouwde hij daarnaast stenen woning, die ook verwoest is door de vlammenzee.

Een belendend pand toebehorend aan zijn zus, is gered. Het lukte de bewoners om het vuur met emmers water te blussen. Op de plantage is er namelijk geen brandweerpost en ook geen EHBO.

In het afgebrande huis woonde S.M. met zijn vrouw en twee kinderen. Ten tijde van de brand waren de hoofdbewoners aan het werk. Hun 17-jarige dochter was op school.

“Wij hebben niets kunnen redden. Alles is afgebrand. Wij hebben geen onderdak meer”, zei de man aan de redactie van Waterkant.Net. De politie van Domburg is vier uur na de melding ter plaatse verschenen. “Toen was alles al platgebrand”, aldus de emotionele man.