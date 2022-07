Protestmanifestatie donderdagochtend afgelast; nachtprotest gaat normaal door

Organic Movement heeft zojuist bekendgemaakt dat uit dringende veiligheidsoverwegingen de protestmanifestatie van donderdagochtend is afgelast. Gevraagd wordt om begrip voor het besluit.

De organisatie meldt verder dat zij in de middag om 17.30 uur normaal op het Onafhankelijkheidsplein zullen zijn voor het nachtprotest. “Wij gaan gewoon door!!”

Vicepresident Ronnie Brunswijk is woensdag op de soundtruck van de actievoerders geklommen en heeft de menigte toegesproken. Hij beloofde daarbij dat zijn broer Leo Brunswijk, verschillende functies zal neerleggen zoals door de actievoerders geëist werd.

De aanwezigen scandeerden ook “pur’ a stekker”. Ze gaven aan dat hij in staat is en de macht heeft om de samenwerking met de VHP te stoppen en de regering naar huis te sturen. Brunswijk ging niet direct daarop in.