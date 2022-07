In totaal zes verdachten aangehouden in Suribet roofzaak

Rechercheurs van Kapitale Delicten hebben woensdag nog een aanhouding verricht in de Suribet roofzaak, waarbij miljoenen SRD’s zijn buitgemaakt.

In eerste instantie waren de verdachten K.L., M.M. en de politieman J.K. op zondag 12 juli aangehouden en in verzekering gesteld. Er was toen ruim 500.000 SRD op de politieman aangetroffen.

Gaande het onderzoek zijn afgelopen zondag nog twee verdachte aangehouden en woensdag is nog een in de kraag gevat. Tot nu toe zijn in totaal dus zes verdachten ingerekend.

Op donderdag 30 juni hebben twee criminelen gekleed in politie-uniform, de security medewerkers klemgereden en beroofd van 30 sealed bags met geld, die in twee grote tassen op de achterzitting van een pick-up waren geplaatst.

De slachtoffers kwamen uit Nickerie en hadden veel geld geïnd bij verschillende Suribet retailers. Ze reden met een pick-up over de Wayamboweg, toen zij op een gegeven moment werden ingehaald door een grijs gelakt voertuig met daarin twee mannen gekleed in politie-uniform.