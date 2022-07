Automobiliste wijkt uit voor loslopende koeien en belandt in goot

De bestuurster van een blauw gelakte Toyota Ractis is afgelopen nacht betrokken bij een verkeersongeval aan de Helena Christinaweg in Suriname.

Twee vrouwen reden rond 03.00u over de Helena Christinaweg komende vanuit de richting van de Indira Gandhiweg en gaande richting Magentakanaalweg. Ter hoogte van pandnummer 61 zag de bestuurster plotseling vier loslopende koeien op het wegdek.

Ze week uit naar links en kwam daarbij in de goot terecht. Vervolgens ramde de auto de beschoeiing van pandnummer 61. Beide vrouwen klaagden van pijn over hun heel lichaam. Ze werden per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De automobiliste is in het bezit van een geldig rijbewijs en ze verkeerde niet onder invloed van alcohol. Vernomen wordt dat ze van het werk kwamen.