Protestactie dag 3: Menigte gaat door politie tegengehouden soundtruck halen

Vandaag wordt er geprotesteerd bij het regeringsgebouw aan de dokter Sophie Redmondstraat. Het is de derde dag van de protestactie tegen het regeerbeleid in Suriname.

Terwijl Sergio Gentle bezig was de menigte toe te spreken, heeft informatie de organisatie bereikt dat de soundtruck in de stad door de politie is tegengehouden. De menigte is verhit en heeft besloten dat zij samen de soundtruck zullen halen.

Opmerkelijk was vandaag ook dat VP Brunswijk naast de actievoerders de menigte te woord stond: