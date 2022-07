Broertje Gentle doet aangifte van vrijheidsberoving tegen politie

De 38-jarige Dwight, een jongere broer van hoofdinspecteur van politie (HIP) Sergio Gentle, heeft vandaag bij de afdeling Onderzoek Personeelszaken (OPZ) van de Surinaamse politie aangifte gedaan tegen politieambtenaren van Nieuwe Haven wegens vrijheidsberoving.

Hij werd gisteren maandag 18 juli, door de politie van Nieuwe Haven naar het politiebureau overgebracht voor onderzoek.

De politie van Nieuwe Haven kreeg gistermiddag een melding van een vechtpartij aan de Sophialaan. Ter plaatse aangekomen bleek, dat het niet om een vechtpartij ging, maar een slepende kwestie tussen Dwight en de 48-jarige Jurgen A. De twee zouden over en weer aangifte van onder andere bedreiging tegen elkaar hebben gedaan.

Volgens Jurgen is de ruzie tussen beide partijen vorig jaar december begonnen. Dit ontaarde op 6 maart in een schietpartij legde Jurgen uit. Hij zag zijn tegenstander Dwight, in een bettingshop in Paramaribo en schakelde de politie in. De politie ging na de melding ter plaatse voor onderzoek.

Dwight werd naar zeggen van Jurgen met de prowagen naar het politiebureau meegenomen. Volgens Jurgen ging Dwight vrijwillig met de politie mee. Hiervan zouden er volgens hem camerabeelden zijn. Volgens de politie werden beiden mannen voor afhandeling van de zaak uitgenodigd, waarna rapportage zou worden gepleegd aan de hulpofficier.

Gaande het onderzoek verscheen hoofdinspecteur Gentle op het politiebureau. Hij zou volgens zijn collega politiemannen flink tekeer zijn gegaan. Ook chanteerde hij de politieambtenaren dat hij ze een les zou leren en dat hij media erbij zou halen, hetgeen hij ook deed. Gentle suggereerde daarbij daarbij dat de arrestatie van zijn broertje ’te maken heeft met hun participatie aan de protesten van maandag tegen het beleid van de regering’.

“Ik ben niet door president Santhoki afgestuurd op Gentle. Hij heeft niets te maken met mijn zaak. Ik weet niet hoe Gentle erbij komt om leugens in de media te verspreiden. Gentle moet objectief blijven”, merkte Jurgen op.

Zoals aangegeven werden partijen vandaag voor lopende afspraken en verdere afdoening van de zaak ontboden op het bureau. Jurgen gaf gevolg hieraan, maar de jongere broer van Gentle is niet verschenen bij de politie van Nieuw Haven.