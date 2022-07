SLM hervat vlucht Amsterdam – Paramaribo een dag later

De eerder aangekondigde hervatting van de SLM vluchten van Amsterdam naar Paramaribo, op woensdag 20 juli gaat die dag niet door. Het wordt nu een dag later en wel op donderdag 21 juli. Dat heeft de Surinaamse luchtvaartmaatschappij Surinam Airways dinsdag laten weten in een persbericht.

De aanpassing van het vluchtschema gebeurt in verband met onvoorziene technische onderhoudswerkzaamheden aan het vliegtuig dat woensdag gebruikt zou worden, meldt het bedrijf uit Suriname.

Aanvankelijk zou de vluchtuitvoering plaatsvinden door Airhub Airlines. Echter vanwege onvoorziene technische onderhoudswerkzaamheden aan het vliegtuig, kan het desbetreffende toestel niet meer worden ingezet. Om de operatie te garanderen heeft Surinam Airways, GullivAir aangetrokken voor deze vlucht.

Vanwege een grotere vervoerscapaciteit van GullivAir (326 passagiers) zal Surinam Airways op deze vlucht in staat zijn meerdere gestrande passagiers te vervoeren. GullivAir heeft in het verleden ook vluchten uitgevoerd voor Surinam Airways. Vanwege de wettelijk verplichte rusttijd voor het cabinepersoneel van GullivAir, zal de vlucht vanuit Paramaribo naar Amsterdam nu uitgevoerd worden op donderdag 21 juli a.s.

De vertrektijd van PY994 is nu gesteld op donderdag 21 juli om 05.00 uur a.m. Aan passagiers wordt gevraagd zich tussen 00.00u – 03.00u in de ochtend op donderdag 21 juli aanstaande aan te melden voor de incheck.

“Surinam Airways dankt het reizend publiek voor haar begrip. De opstart van de operatie heeft onze hoogste prioriteit om daarmee zo spoedig mogelijk de gestrande passagiers naar hun plaats van bestemming te vervoeren”, aldus het bedrijf in het persbericht.