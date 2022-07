Persoon op Scheveningen strand overleden door hitte

In Nederland is het momenteel bloedheet met temperaturen tussen de 30 en 35°C. En deze hitte heeft al een slachtoffer gemaakt; op het strand van Scheveningen is vanmiddag namelijk een overleden persoon aangetroffen.

De persoon lag op een strandbedje bij een strandrestaurant in de badplaats bij Den Haag, meldt het Algemeen Dagblad. De politie houdt er rekening mee dat het overlijden heeft te maken met het warme weer schrijft de krant.

Het KNMI schakelt in verband met de hitte morgen over naar code oranje. Dat betekent dat de ongewoon hoge temperaturen schade, letsel of veel overlast kunnen veroorzaken.

Er wordt gewaarschuwd dat (extreme) hitte vooral voor ouderen, kleine kinderen en mensen met een kwetsbare gezondheid gevolgen kan hebben voor de gezondheid.