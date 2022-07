In Cabendadorp aangetroffen skelet geïdentificeerd door politie

De politie heeft na goed onderzoek de menselijke resten, die op zaterdag 2 juli waren ontdekt in het Cabendadorp, geïdentificeerd. Het gaat om het skelet van de 67-jarige Wendelinus Wolfjager. Volgens de politie is er geen sprake van misdrijf. Het was bij de familie bekend dat het slachtoffer dementeerde.

Op zaterdag 30 april ontdekte een broer van het slachtoffer, dat hun dierbare nergens te vinden was. Hij liet zijn kamer en bed netjes achter. Volgens de broer gaf Wendelinus daags ervoor te kennen, dat hij niet meer bij hem wilde inwonen. De reden daartoe gaf hij niet door.

Op die bewuste middag van 30 april constateerde de familie, dat Weldelinus nergens te bespeuren was, waarna zij een onderzoek instelde. Er werd naderhand aangifte van vermissing gedaan.

Een dorpeling ontdekte op zaterdag 2 juli tijdens houtkapwerkzaamheden menselijke resten in het bos en schakelde de politie in. Het Forensisch Opsporingsteam toog de dag na de ontdekking samen met Recherche Midden naar het dorp voor onderzoek.

Volgens de bewoner was hij bezig hout te kappen, toen hij plotseling stuitte op de botten. De locatie is bijkans 1.5 kilometer verwijderd van de hoofdweg. De plaats is per voertuig te bereiken.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het skelet aan de familie afgestaan voor de begrafenis.