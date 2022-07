Hoofd Comptabiliteit ministerie van Financiën en Planning aangehouden

Het Justitieel Interventie Team (JIT) heeft vandaag Danielle Kom, hoofd van Comptabiliteit bij het ministerie van Financiën en Planning aangehouden en in verzekering gesteld. Dit in verband met het miljoenen SRD fraudeschandaal.

Kom gaf in een interview op Facebook te kennen dat zij onschuldig is. “Een rein geweten vreest geen kwaad”. Vernomen wordt dat al haar privileges zijn ingetrokken waaronder haar dienstvoertuig. Ook haar werkcomputer is door de politie in het belang van het onderzoek in beslag genomen.

De Staat Suriname is voor minstens 50 miljoen SRD benadeeld. De gelden zijn met vervalste betaalopdrachten via de CBvS overgemaakt naar een rekening op naam van Robert Koendjbiharie. Van die rekening zijn overmakingen gedaan naar diverse bedrijven en personen, waaronder voor de eigenaren van Combe Markt en M&N Car Center.

In deze zaak is afgelopen week Sergio C. aangehouden en in verzekering gesteld. Hij heeft twee peperdure Mercedessen gekocht te weten een witte en een zwarte gekocht bij M&N Car Center. De politie is bezig met de opsporing van Mosa Rother en Robert Koendjbiharie.

Waterkant.Net verneemt van advocaat Delano Landvreugd, dat ten tijde van het schrijven van dit bericht nog geen beslissing door de rechter-commissaris is genomen met betrekking tot de aanhouding van Sergio. Zijn cliënt Sergio is vandaag voorgeleid bij de rc en tegelijkertijd is het een verzoek tot voorlopige in vrijheidstelling van zijn cliënt in behandeling genomen.

Landvreugd heeft het verzoek namens zijn collega Muareen Nibte ingediend. De raadsman zegt dat hij zijn cliënt nog niet heeft kunnen spreken, omdat aan hem nog contactverbod is opgelegd.