President Santokhi benadrukt hechtere samenwerking met Frankrijk bij viering Bastille-dag

In verband met de viering van Bastille-dag is president Chandrikapersad Santokhi op 14 juli te gast geweest bij de Franse zaakgelastigde in Suriname, José Gomez. Op deze dag wordt jaarlijks de bestorming van de Bastille in 1789 herdacht, welke de geboorte van de Franse Republiek markeert. Het staatshoofd memoreerde in zijn toespraak de gezamenlijke inspanningen die in relatief korte tijd zijn gepleegd en de vorderingen om de grensoverschrijdende samenwerking met Frankrijk c.q. haar overzees grondgebied Frans-Guyana te versterken.

Santokhi zet in op een hechtere samenwerking met Frankrijk en het oosterbuurland. Gezien de investeringen van Franse bedrijven in offshore olie- en gaswinning wenst het staatshoofd de economische bedrijvigheid te vergroten, door samen te werken met de private sector en belemmeringen weg te nemen.

Zaakgelastigde Gomez heeft er alle vertrouwen in dat de belangstelling van Franse ondernemingen voor Suriname zal toenemen. De diplomaat noemde als voorbeeld de Franse multinationale olie- en gasonderneming TotalEnergies die een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de olie- en gassector in Suriname.

Daarnaast gaf de president .aan dat het opzetten van een stichting voor Franse leraren in Suriname van cruciaal belang is om culturele uitwisselingen te vergemakkelijken en de Franse taal te stimuleren door Franse lessen te verzorgen aan Surinaamse burgers. “Cultuur is een zachte kracht die politieke, economische en sociale onderwerpen verbindt en het individu verrijkt”, aldus het Surinaamse staatshoofd.

Zaakgelastigde Gomez beaamde dit en voegde eraan toe dat de Frans-Surinaamse vriendschap is gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en principes: democratie, mensenrechten en respect voor de soevereiniteit van staten.