14-jarige scholier steelt mobiele telefoons van medescholieren

Een 14-jarige leerling van de St. Cecilia school aan de Rattanweg in Suriname, is donderdag door de politie van Latour aangehouden en in verzekering gesteld wegens diefstal van twee mobiele telefoons van zijn mede scholieren.

J.A. zou in afwezigheid van de leerlingen in hun schooltassen zijn geweest en hun zaktelefoons hebben ontvreemd. Dit gebeurde toen de leerlingen voor het vak gym uit de klas gingen en hun persoonlijke spullen in hun schooltassen achterlieten in de klas.

Na de aangifte van de tweede mobiele telefoon stelde de sterke arm een intensief onderzoek in, dat resulteerde in de aanhouding van deze 14-jarige. Bij zijn aanhouding legde de jeugdige verdachte een volmondige bekentenis af. Beide buitgemaakte mobiele telefoons zijn op hem teruggevonden.

Het vermoeden bestaat dat J.A. nog meer op zijn kerfstok heeft. De zaak werd na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie overgedragen aan afdeling Jeugdzaken.

In het belang van het onderzoek is de 14-jarige J.A. in verzekering gesteld.