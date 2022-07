Kogel doorboort dak en eindigt in woonkamer

Een bewoonster van de Hendrika J. Veldkampstraat in Suriname, kreeg donderdag rond middernacht de schrik van haar leven, toen zij een keiharde knal op het dak hoorde.

Volgens haar verklaring hoorde zij omstreeks 00.05 uur een harde knal op het dak. Bij controle ontdekte zij een gat in het plafond van de woonkamer.

Zij trof een projectiel op de vloer in de woonkamer aan. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor, maar zij schrok hevig van de knal. Na de ontdekking schakelde de vrouw des huizes de politie van Kwatta in, die ter plaatse kwam voor onderzoek.

Het projectiel is in het belang van het onderzoek in beslag genomen. De schutter is vooralsnog onbekend.

Het onderzoek duurt voort.