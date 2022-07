Man die peperdure Mercedessen kocht aangehouden in zaak vervalste betaalopdrachten

De justitiële autoriteiten in Suriname hebben Sergio C. aangehouden als een van de verdachten in de zaak van de vervalste betaalopdrachten. De man zou twee peperdure Mercedessen hebben gekocht bij MN Car Center. De auto’s zijn in beslag genomen (foto).

Uit documenten van de aankoop van de voertuigen blijkt dat Sergio als bron van inkomsten voor de aankoop van de auto’s opgaf dat hij percelen verkoopt. Hij kocht de zwarte Mercedes GLE (2022) voor 240.000 euro en de witte uit 2016 voor 130.000 euro en betaalde hiervoor op 16 juni jongstleden.

In deze zaak heeft de procureur-generaal bij het Surinaamse Hof van Justitie ook de opsporing, aanhouding en voorgeleiding van de 40-jarige Raoel Robert Koendjbiharie alias ‘Blaka’ gelast. Volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd zou SRD 40,9 miljoen gestort zijn op rekening van deze verdachte.

Vanuit die rekening zijn gelden overgemaakt naar het autobedrijf, waar de twee dure voertuigen door Sergio C. op zijn naam zijn aangeschaft.

In het onderzoek heeft justitie eerder ook beslag laten leggen op een bankrekening van het bekend bedrijf Combé Markt. Daarop is 27 miljoen SRD gestort, vermoedelijk ook afkomstig van vervalste betaalopdrachten. Ook zijn meerdere verdachten in beeld gebracht, waaronder een bode en topambtenaar bij Financiën en Planning schrijft dWT.