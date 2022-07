40-jarige man gezocht wegens oplichting en money laundring

De procureur-generaal bij het Hof van Justitie in Suriname verzoekt, gelast de opsporing, aanhouding en voorgeleiding van deze man, de 40-jarige Raoel Robert Koendjbiharie alias ‘Blaka’.

Hij wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan oplichting, valsheid in geschrifte, money laundring, verduistering en lid zijn van een criminele organisatie, zoals omschreven in het Surinaamse Wetboek van Strafrecht. Hij is vermoedelijk betrokken bij het aanbieden van vervalste betaalopdrachten aan de CBvS.

Koendjbiharie is geboren op 14 januari 1982 te Paramaribo, en woont aan de Tourtonnelaan nummer 188, meldt het Korps Politie Suriname.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze verdachte wordt verzocht om contact te maken met de Afdeling Justitieel Interventie Team op de telefoonnummers 8747818, de Command Center op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.