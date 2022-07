Bordo: “Ik zal Peppie niet met rust laten, waar ik hem ook zie”

Donderdagmiddag rond 18.00u was Joël Martinus, meer bekend als Bordo en Mony Hond, in een kapperszaak aan de Latourweg. Plotseling stapte Reynold van Els beter bekend als Peppie de zaak binnen en viel Bordo gelijk aan. Er ontstond een worsteling tussen beiden, hetgeen gefilmd is en massaal gedeeld werd.

De reden waarom Peppie Bordo aanviel is niet duidelijk. Volgens getuigen zou Bordo daarna naar zijn auto zijn gelopen om zijn wapen te halen, maar werd door omstanders tegengehouden. Nadien is Peppie richting huis vertrokken.

Vernomen wordt dat Bordo rond 19.30u met versterking van nog zes mannen thuis bij Peppi aan de Welgedacht A weg is geweest. Hij zou hem met zijn vuistvuurwapen hebben mishandeld. Als gevolg van die slagen zou Peppi gewond zijn geraakt aan zijn hoofd.

Bordo zegt in gesprek met Waterkant.Net, dat hij Peppi heeft mishandeld, omdat Peppi hem voor gek heeft verklaard. “Te ju verklaar mi lawmang en je taki dat mi ede ne wroko bung, dat betekent dat mi kang handel lek wan lawmang“, zegt Bordo aan de redactie van Waterkant.Net.

Bordo zegt dat hij Peppi niet met rust zal laten, waar hij hem ook ziet. “A wiensi pe mi shi a mang a no mang de vrij in a kondre dja” aldus Bordo.