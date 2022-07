Beslag op bankrekening Combé Markt in zaak vervalste betaalopdrachten CBvS

In het onderzoek naar het aanbieden van vervalste betaalopdrachten aan de CBvS, heeft justitie beslag laten leggen op een bankrekening van het bekend bedrijf Combé Markt. Daarop is 27 miljoen SRD gestort, meldt De Ware Tijd.

Combé Markt-eigenaar Kries Kalipdewsing zegt tegen dWT dat ene Soender H. hem benaderd zou hebben om een bedrag van SRD 45 miljoen cash beschikbaar te stellen aan één van zijn cliënten.

De cliënt beweerde het geld van de overheid te moeten ontvangen voor een project dat hij moest uitvoeren. De cliënt zou het bedrag giraal naar Combé Markt overmaken zodra de overheid had uitbetaald.

De man maakte het geld, zoals afgesproken, over naar de rekening van Combé Markt, waarbij de eigenaar niet wist dat het geld van fraude afkomstig zou zijn. In totaal is 27 miljoen SRD gestort zegt Kalipdewsing, die aangeeft dat hij misbruikt is.

In het onderzoek zoekt de politie ook een 40-jarige man: