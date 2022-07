Talent Outreach en Psycho geven gratis benefiet concert voor Brokopondo

Hoewel de waterstand in Brokopondo al aan het afnemen is, hebben de bewoners in dat gebied nog steeds hulp nodig. In dat kader hebben Stichting Talent Outreach Foundation samen met de populaire artiest Psycho en tal van andere populaire artiesten, in Suriname besloten een gratis benefietconcert voor deze slachtoffers te organiseren.

Samen met muzikale vrienden zoals Boto van NewStyle, Rowane van Seasonband, Daninhio van Effe Anders, Chemelda Dielingen, Repsen-T en nog vele andere artiesten treden zij vrijdag 29 juli op in het @ Live Entertainment Center in Paramaribo.

Om genoeg opbrengsten te kunnen generen voor deze slachtoffers wordt er aan de poort een verplichte bijdrage gevraagd. Tevens zijn er VIP arrangementen te koop. De leeftijdsgrens is wel minimaal 18 jaar en ouder.

Deze opbrengsten zullen dan via samenwerkende hulporganisaties ten goede komen van de slachtoffers in het district Brokopondo. Bovendien is het op de avond zelf ook mogelijk voor bezoekers om op eenvoudige wijze via SMS naar Telesur en/of Digicel een extra donatie te doen.