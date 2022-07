Onderzoek naar vervalste betaalopdrachten aangeboden aan de CBvS

De politie in Suriname is bezig met een onderzoek naar diverse vervalste betaalopdrachten, die in de afgelopen maanden zijn aangeboden aan de Centrale Bank van Suriname.

Een vervalste betaalopdracht ter waarde SRD 20 miljoen is op 27 juni 2022 aangeboden aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Dit ter afschrijving van de rekening van het ministerie van Financiën en Planning. Op 28 juni is dit aan het licht gekomen en werd de opdracht terstond geblokkeerd.

Door de CBvS is vervolgens aangegeven dat er eerder twee andere vervalste betaalopdrachten waren aangeboden ten behoeve van dezelfde persoon. Deze opdrachten waren wel uitgevoerd. Het gaat om 14 miljoen SRD (op 25 april) en 26.9 miljoen SRD (op 14 juni).

Daar door deze valse betaalopdrachten afschrijvingen hebben plaatsgevonden van de rekening van het ministerie, is hiervan door de procuratiehouders aangifte gedaan.

Dit kwam naar buiten toen NDP assembleelid Melvin Bouva de kwestie dinsdagmiddag in De Nationale Assemblee aanhaalde (film onder). Hij noemde het een mega fraude schandaal bij het ministerie van Financiën & Planning.

De zaak is op dit moment in onderzoek door de politie. In het belang van het onderzoek worden vooralsnog geen nadere mededelingen gedaan over deze kwestie.