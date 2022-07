Man door neef doodgeschoten na slepende ruzie over goud

In Suriname is een man vanmorgen met een schotwond vanuit Sipaliwini naar de Spoedeisende Hulp (SEH) overgebracht door de Medische Zending (MZ). Het slachtoffer Germo A. was niet aanspreekbaar en had een schotwond aan de rechterzijde van zijn gelaat. Hij kwam te overlijden op de SEH.

De politie van Brownsweg zou vanmorgen rond 09.30u de melding van het schietincident op de Weg naar Atjoni ter hoogte van kilomer 33 hebben gehad. Daar aangekomen werd het slachtoffer inderdaad op de weg aangetroffen (foto).

Volgens verklaring van getuigen, waaronder de echtgenote van het slachtoffer, is de man beschoten door zijn neef Giovanni A. Dit zou gebeurd zijn op een goudveld achter White house. Vernomen wordt dat ze een slepende ruzie hadden aangaande goud, hetgeen vandaag geëindigd is in een schietincident.

Het slachtoffer werd per ontboden ambulance van de MZ vervoerd naar de SEH. Onderweg naar de SEH was de ambulance rond 11.00u ook nog betrokken bij een aanrijding aan de Martin Luther Kingweg.

Het voertuig van de verdachte is onbeheerd aangetroffen in een zijweg van de weg naar Atjoni. Eenheden van het Regio Bijstand Team (RBT) van de Surinaamse politie gingen ter plaatse voor opsporingswerkzaamheden.