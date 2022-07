Mannen vast na aantreffen illegale medicijnen, alcohol en sigaretten

De politie van regio West heeft in de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 juli diverse operaties uitgevoerd, die voortvloeien uit het Zero Tolerance veiligheidsbeleid, dat onlangs door het Korps Politie Suriname (KPS) is afgekondigd.

De wetsdienaren stelden op vrijdag 8 juli een onderzoek in bij een winkel aan de Sardaweg. Daarbij werden een partij illegale sigaretten en een partij illegale alcoholische dranken in beslag genomen. Ook in een woning van een andere winkelier aan de Radjaramweg werden 72 pakken illegale sigaretten in beslaggenomen. Beide winkeliers zijn hangende het onderzoek aangehouden meldt de Surinaamse politie.

Bij een mini roadblock in de vroege ochtend van zaterdag 9 juli aan de Ir. Ataoellahweg zijn er tijdens de controle in een personenauto 12 grote kartonnen dozen inhoudende medicamenten aangetroffen en in beslaggenomen. De bestuurder Iswardath B. en zijn bijrijder Rajpaul S. die onderweg waren naar Paramaribo zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn Iswardath, Rajpaul en de winkelier van de in beslagname van de partij illegale sigaretten en alcoholische dranken in verzekering gesteld. De andere winkelier werd in de gelegenheid gesteld de zaak buiten proces af te handelen. Na een fikse boete in SRD te hebben betaald is hij heengezonden.