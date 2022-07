Buurtmanager Leiding 9A initieert krin kondre-actie te Sophia’s Lust

De nieuwbakken buurtmanager van Leiding 9A, brigadier van politie Dewanand Boedhoe heeft een krin kondre-actie georganiseerd op zaterdag 9 juli te Sophia’s Lust tezamen met RR-leden en jeugdigen van de buurt.

Deze actie is bedoeld voor de bewustwording hoe om te gaan met zwerfvuil in Suriname. Hij doet zijn uiterste best om Sophia’s Lust en de directe omgeving zoveel als mogelijk leefbaar en veilig te maken.

De buurtmanager Boedhoe heeft een kantoor in het Community Center van Sophia’s Lust, dat gevestigd is aan de Emile Mijnzakstraat.

Gebleken is dat in de buurt van Sophia’s Lust enorm veel plasticzakken, petflessen, portiebakken langs de straten worden gedumpt. Met deze actie proberen zij een leefbaar en gezondheid milieu te stimuleren.

De dag werd afgesloten onder het genot van een hapje en een drankje.