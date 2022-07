Ex-vrouw verkoopt busje zonder toestemming door

Een 44-jarige vrouw is afgelopen week op het politiebureau van Latour ontboden, omdat zij een busje van een neef van haar ex-man, zonder toestemming heeft doorverkocht.

Uit het onderzoek blijkt dat het busje op het terrein bij de woning van de ex-man was geparkeerd. De verdachte heeft bij afwezigheid van haar ex het busje voor 3.000 SRD doorverkocht aan een bekende ondernemer in Suriname.

Na de ontdekking werd er op 27 juni aangifte bij de politie van Latour gedaan. De verdachte werd ontboden door de politie, die op haar beurt de vrouw na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering stelde.

Het busje is nog niet terecht. Het onderzoek duurt voort.