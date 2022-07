SDG Platform kent brede nationale vertegenwoordiging

In navolging van de Commissie Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG Commissie) is ook het SDG Platform in het leven geroepen. De installatie heeft op donderdag 7 juli plaatsgevonden op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Het platform kent een ruime nationale vertegenwoordiging met representanten van ngo’s, het bedrijfsleven en het korps der districtscommissarissen. Verder zijn ook inheemse en tribale organisaties vertegenwoordigd.

“Het doel van de SDG’s is om een leidraad te vormen in het nationaal en internationaal beleid van Suriname”, zei minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), die het platform installeerde. De bewindsman merkt op dat er meer voorlichting rond de SDG op gang moet komen. Het is de bedoeling om de SDG-doelen te realiseren en vervolgens te rapporteren. Volgens hem moeten alle ministeries de SDG’s opnemen in hun programma en aandacht eraan besteden zoals dat reeds gedaan is in het Meerjaren Ontwikkelings Programma (MOP). De BIBIS-topman geeft aan dat de SDG’s voor meer ontwikkeling zullen zorgen in ons land en daarom heel belangrijk zijn.

De leden die deel uitmaken van het SDG Platform zijn: Ambassadeur Angelic del Castilho (Voorzitter Nationale SDG Commissie), Jacinta Jong a Lock-Dundas (NGO’s), DC Shafiek Gulaman (Deken der DC’s), Max Ooft (VIDS), Felicity Fraser (KAMPOS), Gerard den Dekker (VSB) en Rafaela Doest (NIMOS).

Lid den Dekker, die blij is met de benoeming van het SDG Platform, geeft aan dat het platform een vertegenwoordiging is van de private en publieke sector en maatschappelijk middenveld. Hij benadrukt dat middels dit platform er een positieve bijdrage geleverd kan worden om de 17 SDG’s overal in de samenleving te brengen. Hij ziet deze 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen als de 17 bouwstenen voor een duurzame, economische, sociale, maatschappelijke en ecologische ontwikkeling.

Het platform wil een brede beweging opzetten om de SDG zo breed mogelijk te verkondigen in de gemeenschap. “Dit moet zorgen voor de ontwikkeling van ons land. Het echte werk begint nu”, aldus den Dekker. De plannen en de prioriteiten hiervoor zullen verder in nauwe samenwerking uitgewerkt worden met BIBIS.