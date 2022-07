Vrouwenexpo Uma Soso tot en met 28 juli

Gallery EYGI DU presenteert tot met 28 juli op de SMS Pier aan de Waterkant 5 in Suriname, de gemengde kunstexpo UMA SOSO met diverse kunstwerken die vervaardigd zijn door vrouwen.

Veel werk is vervaardigd met acrylverf en sommige zijn mixed media, zoals de werkstukken van Nehomia Lemmer met intrigerende titels als ‘Soul’, op mica, ‘Tribal Vibe’ op kurk en ‘Spirit’op jute.

Manuela Tjin A Soe (foto) toont symbolisch realisme op canvas en hardboard met een nationalistische tint in ‘Together we thrive’ en ‘Çhoose Freedom’ terwijl ‘Áwakened’ met een jaguar, het ontwaakte bewustzijn van de hedendaagse vrouw probeert weer te geven.

Mirella Amautan’s mixed media op canvas is filosofie in abstract expressionistische stijl met titels als ‘Lobi Pasi’ en ‘A koni fu a libi’. Terwijl het werk van Jebiënne Smith de romantische toer op gaat met expressieve vrouwelijkheid in acryl op canvas.

Lola Ankarapi schildert inheemse mythologie op cederhout, Cornelly Sjinga-Aloema maakt bijzonder inheems aardewerk volgens precolumbiaanse technieken met een eigentijdse uitstraling en Carmen Zaandam gebruikt mixed media op doek om natuur en emoties gestalte te geven

Voor het eerst presenteert Eygi Du een expo met alleen werk van vrouwelijke kunstenaars en bezoekers zijn er tot en met 28 juli terecht op de dinsdag en donderdag van 9-4 en zaterdag van 5-9.