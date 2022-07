Koloku ook aanwezig op sportdag kinderen met beperking

Jean-luc Josafath zal op 13 juli ook deel uitmaken van de sportdag die de Ilonka Elmont Foundation op het terrein van de Witte Lotus organiseert voor kinderen met een beperking.

De artiest die bekend staat onder de naam Koloku zal op die dag met alle activiteiten meedoen die de Foundation heeft gepland voor de leerlingen van de S.O. Mytylschool, S.O Lamtoroschool en de S.O. Jule Fernandesschool.

Het is de eerste grote sportdag in iets meer dan twee jaren die de Foundation weer voor deze speciale groep kinderen organiseert. Vanwege de wereldwijde uitbraak van het Coronapandemie verleende de Begeleiding Speciale Onderwijsbehoeften (BSO) Suriname net als vele andere organisaties en instanties geen toestemming om activiteiten te organiseren.

Door de lange pauze zijn alle partijen dan ook razend enthousiast over de activiteit waar maar liefst 114 leerlingen zullen meedoen.

Koloku, geboren op 17 september 1994, uit zich door middel van Spoken Word. De artiest won op 4 september 2019 The Weekend Talent Show. In dit talentenjacht met als hoofddoel scouting en talent ontwikkeling, nam hij het maandenlang op tegen artiesten uit verschillende disciplines. Dat was voor hem op meerdere vlakken een bijzonder moment, omdat het voor hem het moment was dat Spoken Word op een unieke manier haar plek kon innemen in Suriname.