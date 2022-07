Baby dood binnengebracht bij RGD poli

In Suriname is een baby van bijna 2 maanden oud, vrijdag dood binnengebracht bij de RGD poli te Latour.

Volgens de moeder van het kind was haar zuigeling gezond geboren en was zij niet bekend met ziekte.

Het kindje was naar de crèche. Nadien bracht de moeder haar zoontje naar de poli, toen zij ontdekte dat haar baby gezondheidsproblemen had. De arts ter plaatse probeerde de baby te reanimeren, echter zonder het gewenste resultaat.

De politie van Latour was ter plaatse voor onderzoek.

De doodsoorzaak is vooralsnog niet bekend. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lijkje ter obductie in beslag genomen. Het onderzoek duurt voort.