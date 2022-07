Voetganger die achter koe rende in ziekenhuis overleden

De 70-jarige Jaipersad Jankie is woensdagavond overleden in het ziekenhuis, nadat hij eerder op de dag door een auto werd aangereden op de Wayamboweg in Suriname.

Kort voor de aanrijding reed een automobilist over de Wayamboweg, komende vanuit de richting van de Larecoweg en gaande naar die van het Garnizoenspad.

Ter hoogte van pandnummer 41 rende de voetganger Jankie plotseling de straat op, waarbij de autobestuurder hem aanreed. Volgens verklaring van getuigen rende hij achter een loslopende koe aan.

Als gevolg van de aanrijding raakte het slachtoffer ernstig gewond. Hij werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp, waar hij omstreeks 22.00u is overleden.

De automobilist is in het bezit van een geldig rijbewijs en hij verkeerde ten tijde van de aanrijding niet onder invloed van alcohol.

Het lijk van de voetganger is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen.