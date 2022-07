Jonge pilote dood nadat ze door een muskiet gestoken werd in België

Opmerkelijk nieuws vanmorgen uit België: een 21-jarige vrouw is overleden nadat ze in Antwerpen door een muskiet werd gestoken. Het gaat om een Britse pilote in opleiding die is overleden aan een infectie, die zich naar haar hersenen had verspreid. Dat schrijft de BBC.

De vrouw uit Engeland was in Antwerpen voor een training toen ze naast haar rechteroog gestoken werd door de muskiet. Als reactie hierop raakte de plek opgezwollen en ontstoken en moest ze naar de Spoedeisende Hulp.

Ze kreeg antibiotica en werd vervolgens naar huis gestuurd. Twee dagen later werd ze door haar vriend echter terug naar het ziekenhuis gebracht, nadat ze thuis was ingestort. Ze stierf drie dagen later in het ziekenhuis.

Uit het rapport van de lijkschouwer blijkt nu dat de vrouw overleed aan septische embolie – aderobstructie als gevolg van een ontsteking – door een besmetting met de bacterie staphylococcus aureus, aldus de BBC.