Harriette Verwey ontvangt Hum Log Onderscheiding

Op 1 juli 2022 ontving Harriette Verwey namens de Surinaams Hindoestaanse gemeenschap, uit handen van dhr. Mohamed Mahawet Khan de ‘Hum Log’ Achievement award.

In 2015 ontving zij van de Surinaams Creoolse gemeenschap uit handen van Stichting Between the Lines de dokter Sophie Redmond onderscheiding.

Naast een uitstekende carrière als cardioloog is Harriette Verwey een rolmodel voor haar mensen. Zoals zij dat altijd zegt: ” To God be the glory”. ‘Hum Log’ staat voor Wij en de figuur symboliseert de brede schouders van onze voorouders waarop wij mogen staan.

Harriette Verwey hoopt ook brede schouders te hebben voor de 3e en toekomstige generaties Surinamers in Nederland. Generaties die worstelen met hun identiteit. Dank God er voor dat in jullie verenigd is ‘ the best of both world’: Nederland 3.0.

“Laten we samen Nederland mooi, sierlijk en krachtig kleuren. Naar Afrikaans gezegde: alleen ga je sneller, samen komen we verder. Wan Pipel, één volk” aldus Harriette Verwey.