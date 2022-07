Drie vrouwelijke pa’s aangehouden voor valsheid in geschrifte en oplichting

Drie vrouwelijke penitentiaire ambtenaren (pa’s) te weten J.T., I.N. en P.D., zijn vandaag na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld wegens valsheid in geschrifte en oplichting van de staat Suriname.

Het betreft een officier en twee onderofficieren, die regelmatig doktersattesten hebben ingeleverd, die vermoedelijk vervalst zijn.

De betreffende arts, van wie de attesten afkomstig zouden zijn, is bijkans 5 jaar terug overleden. Na ontdekking werd er een intern onderzoek ingesteld door de afdeling personeelszaken. Er was hierover ruis ontstaan, waarbij er aangifte bij de politie van Santo Boma werd gedaan.

Deze zaak was voor verder onderzoek overgedragen aan Recherche Midden. Eerder dit jaar waren bijkans acht rekruten voor een soortgelijk strafbaar feit aangehouden. Ook zij hadden vervalsen attesten ingeleverd. Ze werden toen na verhoor heengezonden. In goed overleg met de leiding van het ministerie werd hun contract ontbonden.

De drie vrouwelijke pa’s zijn voor de dagen dat ze ziek zouden zijn gewoon doorbetaald, vandaar dat zij behalve van valsheid in geschrifte ook verdacht worden van oplichting van de staat. In het belang van het onderzoek blijft het trio in voorarrest.