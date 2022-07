AfrobeatZ x Carnaval at Night Indoor Festival

Iedere zomer reizen mensen over de hele wereld naar Rotterdam om te genieten van HET Rotterdamse festival: Zomercarnaval. Twee dagen lang genieten van de beste Caraïbische/Afro/Wereld muziek, eten en dans met op de vrijdag de Battle of Drums en op de zaterdag de welbekende Straatparade.

Niet alleen overdag, maar ook ’s nachts gaat het feest door in de Maassilo Rotterdam op het 2-daagse “AfrobeatZ – Afro from A to Z” x “Carnaval at Night” – een Indoor Festival samenwerking op vrijdag 29 en zaterdag 30 juli waar de beste Afro muziek van over de hele wereld te vinden is.

After the party it’s the AFTER-party in the Maassilo Rotterdam met artiesten van Jamaica, Ghana, UK, Suriname, Nigeria, Kaapverdië, USA, Portugal en nog veel meer. “All roads lead to Rotterdam”. Met 2 area’s op de vrijdag en wel 4 area’s op de zaterdag waar verschillende muziekgenres aan bod komen, belooft dit een spectaculair Indoor Festival te zijn met voor ieder wat wils.

Honger? We got you! In de ‘Chop’ area is er een keuken aanwezig met smaken van de Afrikaanse en Caraïbische keuken.

Kijk voor meer info en de line-up ook op www.afrobeatz.nl en haal je kaarten vandaag nog hier via Paylogic want ook de Surinaamse formatie La Rouge is erbij: