Woning van Dijkstraat in Nickerie door brand verwoest

De rode haan heeft zondagmiddag helaas weer gekraaid in Suriname. Bij een brand aan de Van Dijkstraat in Nickerie is een neutenwoning door brand verwoest. Vernomen wordt, dat er sprake is van brandstichting.

De brand is rond 16.15u ontdekt. Het betreft een hoogbouw woning met een oppervlakte van 5 bij 7m, die boven van hout en beneden van steen was opgetrokken. Het pand was aangesloten op het EBS-netwerk, maar het was niet tegen brand verzekerd.

Vernomen wordt, dat een zoon en zijn moeder in het huis woonden. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De politie van Nieuw-Nickerie was ter plaatse voor onderzoek.