Vuistvuurwapen politieagent in bewaring genomen

In Suriname is het vuistvuurwapen van een politieagent, die te werk gesteld is in Brokopondo, zaterdag in bewaring genomen. De agent zou samen met zijn partner betrokken zijn geweest bij een vechtpartij in het centrum van Paramaribo.

De partner van de agent zou een product bij een mall in het centrum hebben gekocht. Achteraf bleek dat het product vervallen was waarna de vrouw om rekenschap vroeg bij de verkoper. Ze mocht een ander product in ruil daarvoor uitkiezen, hetgeen niet in goede aarde bij haar viel.

De vrouw haalde haar partner die politieagent is erbij, waarna een discussie in een worsteling eindigde. Tijdens de worsteling werd een etalage kast aan diggelen geslagen. De politie werd erbij gehaald en beide partijen werden naar het politiebureau overgebracht ter voorgeleiding.

Het besluit werd genomen om het vuistvuurwapen van de agent in bewaring te nemen. De politieman en zijn partner werden na verhoor heengezonden en moesten zich zondag weer melden op het politiebureau, voor verdere afspraken met de benadeelde.

De politie van centrum heeft de zaak in onderzoek.