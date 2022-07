De politie van Nieuw Amsterdam kreeg op zaterdag 2 juli de melding dat een lichaam van een persoon zou zijn aangespoeld achter het mini Visserij Centrum te Nieuw Amsterdam.

Bij aankomst op de plek troffen de wetsdienaren inderdaad het ontzielde lichaam van een man aan. Hij was gekleed in een jeansbroek, een groene trui en zwart wit gympies.

Het lijk is na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname in beslag genomen. Het onderzoek is in volle gang.