Dit kalf is vanmorgen door twee agressieve pitbulls aangevallen. Het dier was bij een terrein van een school aan de Djoemoeweg in Suriname, toen het gebeurde.

Hoe de honden daar zijn gekomen en wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Op de foto is te zien dat het dier wonden aan de kop heeft. De politie van bureau Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek.

De eigenaar van het kalf en die van de pitbulls zijn naar het politiebureau verwezen, om de zaak verder te onderzoeken.