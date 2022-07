De Nederlandse minister-president Mark Rutte, is voornemens om in september dit jaar een bezoek te brengen aan Suriname. Dat heeft hij vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad laten weten.

Het is meer dan een decennium geleden dat een Nederlandse premier naar Paramaribo ging. De laatste keer was dat premier Balkenende in 2018.

Rutte brengt in september ook een bezoek aan president Santokhi, die in september vorig jaar op bezoek was bij de Nederlandse premier.