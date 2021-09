President Santokhi: ‘Relatie Suriname – Nederland volledig hersteld’

Na een bekoelde relatie over een periode van ruim tien jaar wordt de relatie tussen de overheden van Suriname en Nederland nieuw leven ingeblazen. In dit kader vertoeft er reeds enkele dagen een Surinaamse regeringsdelegatie in Nederland.

President Santokhi heeft op 8 september 2021 een ontmoeting gehad met de Nederlandse minister-president Mark Rutte. “Het is echt historisch dat wij na zoveel jaren samen kunnen staan als Suriname en Nederland”, stelt premier Rutte.

President Santokhi zegt dat na de verkiezingswinst 2020, hij en de Nederlandse premier de afspraak hebben gemaakt de samenwerking te intensiveren. Als het aan ons ligt is de relatie volledig hersteld en is het nu tijd om te gaan om naar het verder verbreden van de samenwerking.

Ook aan de diaspora doet president Santokhi een beroep om een bijdrage te leveren in de verschillende sectoren om daarmee meer ontwikkeling teweeg te brengen.