Keti Koti herdenking en bloemenhulde bij standbeeld Kwakoe in Suriname

Bij het Kwakoe standbeeld, op de hoek van de Dr. Sophie Redmond- en de Zwartenhovenbrugstraat in Paramaribo, vond vanmiddag de herdenking van de afschaffing van de slavernij in Suriname plaats middels voordrachten, toespraken en een bloemenhulde.

Aanwezig daarbij waren onder andere de Surinaamse president, de vice-president, de voorzitter van de Nationale Assemblee en ook de Nederlandse ambassadeur in Suriname de heer Henk van der Zwan.

Het standbeeld van Kwakoe in het hartje van Paramaribo is een monument ter herdenking van de afschaffing van de slavernij. Het is gemaakt door de beeldhouwer Jozef Klas.