Snelle aangehouden wegens diefstal van telefoon bij vrouw in slaapkamer

Miguel A. alias Snelle (25) is zaterdag door alerte buurtbewoners aangehouden wegens gekwalificeerde diefstal uit een woning aan de Nieuweweg te Goede Verwachting in Suriname.

Deze verdachte drong, naar zeggen van de bewoonster rond 05.00u haar slaapkamer binnen. Op een gegeven moment werd ze wakker en zag zij tot haar schrik de verdachte met haar telefoon in zijn hand.

Ze riep om hulp, waarop de buren meteen reageerden. Het lukte hen om Snelle aan te houden. Na de aanhouding werd hij aan de ingeschakelde politie van Latour overgedragen. De verdachte ontkent het feit met klem.

Hangende het onderzoek is Snelle in verzekering gesteld. De buitgemaakte mobiele telefoon is vooralsnog niet achterhaald. Het onderzoek duurt voort.