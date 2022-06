‘Iedereen plat’ bij extra controle Operatie Taskforce politie

Zaterdagavond heeft de Operatie Task Force van de politie in Suriname, weer opgetreden in Paramaribo. Op diverse locaties vond extra controle plaats, zoals hier op de hoek van Highway en de Latourweg (Post 1), waar ‘iedereen plat moest’.

Ook in de omgeving van de Hoogestraat, Hofstraat en de Waaldijkstraat werd opgetreden. Op voornoemde locaties werd een hoeveelheid marihuana, hasj, 27 steekvoorwerpen, twee gaspistolen en een vuistvuurwapen in beslag genomen. Er zijn geen aanhoudingen verricht daar de in beslag genomen spullen niet op verdachten zijn aangetroffen .

Bij het Shell pompstation op de hoek van de Grando- en Kwattaweg was er ook een roadblock. Daarbij werd het verkeer gecontroleerd. Er zijn drie voertuigen in beslag genomen die niet verzekerd en gekeurd bleken te zijn. Zes bromfietsers hadden geen papieren bij zich.

Ook zijn vier geluidsboxen, die bevestigd waren in een kofferbak van een auto, in beslag genomen vanwege veroorzaken overlast door te luide muziek.

Overtreders zijn opgeroepen zich dinsdag 29 juni om 11.00 u te melden op het politiebureau Nieuwe Haven.