Guyanees-Canadese zanger vereerd met nummer 1-hit in Suriname

De Guyanese zanger Elby (LB) Waite, die in Canada woont, is heel blij met de nummer 1-hit in Suriname voor zijn nieuwe single ‘Elisa Brasil’. “Ik ben blij en vereerd. Dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan dit succes, ook dank aan de fans in Suriname”, reageert de zanger.

De song stond maar liefst drie weken in de ‘Boss Twenty’, de hitlijst van Radio Apintie. ‘Elisa Brasil’ is een productie van de muziekproducer Romeo Starke. Het is niet de eerste samenwerking tussen Starke en de veelzijdige zanger.

“In de jaren 90 heb ik vier songs voor hem geschreven en geproduceerd waarvan de drugsvoorlichtings-song ‘Stop Dealing Stop Using Dope’ heel bekend was. De video was elke dag zes maanden lang op de Surinaamse televisie te zien”. In mei 2020 werkten ze ook samen in de song ‘Diamonds Eyes’

Elby, die officieel Lee Braithwaite heet, is geen onbekende in Suriname. In de jaren 90 gaf hij enkele show in de toen bekende Saramaccabar van hotel Torarica. Muziek is altijd zijn eerste liefde geweest. Zo vertegenwoordigde hij zijn geboorteland Guyana drie keer op het Caribbean Song Festival.

Zijn voornaamste doel is om de Juno Awards, de belangrijkste muziekprijzen van Canada te winnen. ‘Elisa Brasil’ krijgt ook airplay op de Canadese online-radiozender Vibe 105FM.