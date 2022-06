Medeplichtige bij inbraakzaak Powisi en vriendin aangehouden

De Surinaamse politie heeft zaterdag de voortvluchtige verdachte Chequino D. aangehouden in de omgeving van de Vierde Rijweg in Suriname. D. zou samen met de eerder aangehouden Powisi en diens vriendin betrokken zijn bij een inbraak in een woning waarbij een bedrag van 280.000 SRD werd meegenomen.

In deze zaak werd eerder ook de 30-jarige vriendin van Powisi Janice D. aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Zij legde een volmondige bekentenis af bij de politie, op basis waarvan Powisi kon worden aangehouden.

De Surinaamse politie liet vorige maand weten dat het niet uitgesloten was dat er meerdere aanhoudingen in deze zaak zouden worden verricht.

Chequino D., die een tijdje als chauffeur voor Powisi heeft gefungeerd en bekend staat als vuurwapengevaarlijk, wist vanaf begin april uit de handen van de politie te blijven. Uiteindelijk werd hij gisteren aangehouden en overgedragen aan de Recherche van Regio Midden.