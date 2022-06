Opvoeringen tweede soloshow Sally ‘A tori boss’ uitverkocht

De opvoeringen van de tweede soloshow van de stand-up comedy-sensatie van Suriname Sally, zijn uitverkocht. Er komen geen extra shows van ‘A tori boss’.

Voor Sally komt het feit dat de shows uitverkocht zijn niet als een verrassing. “Ik had het ergens wel verwacht, omdat het na lange tijd weer is dat ik een eigen show heb; drie jaar na de eerste. De mensen zijn lang binnen gebleven vanwege de pandemie.”

Sally vult aan: “Een theatervoorstelling is anders dan een dancing. Je zit en je geniet tenminste voor een uur en vergeet alles om je heen. Ik voel me als artiest goed als ik de mensen hun problemen kan laten vergeten.”

De opvoeringen vinden plaats op 29 en 30 juni en 1 juli in Theater Thalia. Er is geen voorprogramma en een opvoering duurt negentig minuten. Sally is helemaal klaar ervoor. “Thalia o boss. Het worden drie dagen van lachen.”