Renzo Tjon A Joe in stijl kampioen op 50 meter vrije slag NK Sprint

De Surinaamse zwemmer Renzo Tjon A Joe is vandaag kampioen geworden op de 50 meter vrije slag tijdens de Nederlandse Kampioenschappen Sprint in Rotterdam.

De trots van Suriname heeft het kampioenschap in stijl behaald: 3x kampioenschap record, 2x personal record en 2x Surinaams record (21.42 in de halve finale en 21.13 in de finale).

Een week terug is Tjon A Joe ook Nederlands kampioen geworden, op de 100 meter vrije slag voor mannen. Dat gebeurde tijdens de Nederlandse Zwemkampioenschappen in Amersfoort.

Renzo die uitkomt voor De Dolfijn in Amsterdam, zette een tijd neer van 48,80 seconden, de 5e snelste tijd in Nederland ooit.