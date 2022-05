Powisi en vriendin aangehouden voor diefstal SRD 280.000 uit woning

Rinaldo Mussendijk meer bekend als Powisi is wederom aangehouden door de politie in Suriname. Hij is dinsdagmiddag door Regio Bijstandsteam Midden (RBTM) opgespoord en aangehouden wegens diefstal van SRD 280.000 uit een woning aan de Grankreekweg te Para.

In deze zaak is de 30-jarige Janice D., vriendin van Powisi, op zondag 1 mei reeds aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Zij heeft intussen een volmondige bekentenis afgelegd bij de politie.

De benadeelde had SRD 280.000 thuis bewaard om inkopen daarmee te doen. De verdachte Janice, die vermoedelijk ook een relatie met de aangever op na hield, nam hem mee naar de tandarts. Op dat moment was niemand thuis. Zij stuurde Powisi om het geld uit de woning weg te nemen, wat hij ook deed.

Nadat de aangever en Janice thuis kwamen merkten zij de inbraak op. De politie van Para werd ingeschakeld voor onderzoek.

Na goed speurwerk van RBTM is de vriendin eerst in beeld gebracht en aangehouden. Op basis van haar verklaringen is Powisi vandaag opgespoord, aangehouden en in verzekering gesteld.