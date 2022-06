New Style Band terug in Suriname na succesvolle tour in Nederland

De populaire Surinaamse kaskawiband New Style is onlangs teruggekeerd naar Suriname, na een succesvolle tour in Nederland. Deze begon op 4 juni in de Westergas Amsterdam waar New Style een uitverkochte eerste welkomst show heeft gegeven.

Dit was de start van een verder uiterst succesvolle tour in Nederland met verschillende kleine en grote optredens door heel Nederland en België. De band ook ondersteuning van twee top Surinaamse acts namelijk Chemelda Dielingen en Kater Karma.

“We kijken terug op een goede ervaring en willen alle fans bedanken voor de geweldig ondersteuning en ontvangst van onze tour in Europa. Ik kan een ieder verzekeren dat we terug komen volgend jaar”, vertelt band manager Elly.

New Style Band scoort momenteel een grote hit met ‘Fuga Mi’ een samenwerking met de zangeres Emanuella. Het eerste commerciële optreden van de New Style Band in Suriname vindt plaats op zaterdag 25 juni 2022 in discotheek Zsa Zsa Zsu vanaf 23.00u.