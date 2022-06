Surinaamse Taekwondo-grootmeester Eric Lie overleden

De bekende Taekwondo-grootmeester van Suriname, Eric Lie, is overleden. Dat hebben vrienden en familie vandaag bekendgemaakt.

Lie, wiens volledige naam Eric Lie Kwie Sjoe is, is een echte Surinaamse legende en geniet veel aanzien als een van de hoogstopgeleide Taekwondo-grootmeesters van de wereld.

Hij was ook de enige Surinamer met de hoge titel van Taekwondo-Grootmeester. Daarnaast ging hij in het dagelijks sportleven door als leraar en instructeur in deze tak van sport en was hij eigenaar van een beroemde sportschool in Paramaribo.

In 2017 verscheen hij in de documentaire ‘De jacht op mijn vader’ waarin schrijfster Karin Amatmoekrim op zoek gaat naar haar vader Eric Lie.